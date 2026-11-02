Bakırköy Belediye Meclisi yeter sayı bulamayınca 4 Kasım Çarşamba'ya ertelendi - Son Dakika
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Bakırköy Belediye Meclisi yeter sayı bulamayınca 4 Kasım Çarşamba'ya ertelendi

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Bakırköy Belediye Meclisinin kasım ayı ilk oturumu, Yeni Partili üyelerin gelmemesi yüzünden yeterli çoğunluk sağlanamayınca 4 Kasım Çarşamba gününe ertelendi. AK Parti'li Ali Fatinoğlu, oturuma katılmayan üyelere 'canları sağ olsun' diyerek sitem etti ve başkanı kınadı.

Bakırköy Belediye Meclisinin kasım ayı birinci oturumu, Yeni Partili meclis üyelerinin katılmaması nedeniyle toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için 4 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.

Bakırköy Belediye Meclisinin kasım ayı birinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Margarit Dikme başkanlığında belediyenin ek hizmet binasında gerçekleştirildi.

Yeni Partili meclis üyelerinin katılmadığı toplantıda, yeterli sayı sağlanamadı.

Bunun üzerine oturum 4 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.

Toplantının ertelendiğinin açıklanmasının ardından kürsüye gelen AK Parti'li Meclis Üyesi Ali Fatinoğlu, Meclis'e gelmeyen üyelere "canları sağ olsun" şeklinde sitemde bulundu.

Fatinoğlu, "Başkan ve yönetici her şeyden evvel ekibinin başkanıdır, annesidir, babasıdır, her şeyidir. Kalkıp da adliyede babasını ve dayısını alıp, geride kalan tutuklanan 39 kişi ve diğerlerinin akıbetinin ne olduğunu bile beklemeden oradan ayrılıyorsa, o benim gözümde ne başkandır ne de yöneticidir. Kendisini kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Ali FatinoğluAK PartiPolitikaGüncelSon Dakika

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