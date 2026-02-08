Bakırköy Belediye Tiyatroları, "Ay Tedirginliği" Oyununun Galasını Yaptı - Son Dakika
Bakırköy Belediye Tiyatroları, "Ay Tedirginliği" Oyununun Galasını Yaptı

08.02.2026 13:58  Güncelleme: 15:32
Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen galada, 1950'lerin İstanbul'unda geçen 'Ay Tedirginliği' oyunu sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Yazarı Özen Yula, yönetmeni Burcu Halaçoğlu olan eser, yalnızlık ve insan ilişkilerine odaklanıyor.

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın yeni oyunu "Ay Tedirginliği"nin galası, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen gala gecesi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Bakırköy Belediye Tiyatroları tarafından sahnelenen "Ay Tedirginliği" adlı oyunun galası, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde tiyatroseverleri bir araya getirdi. Yazar Özen Yula'nın kaleme aldığı ve Burcu Halaçoğlu'nun yönettiği oyunun galasına Başkan Ovalıoğlu da katıldı.

1950'lerin İstanbul'unda geçen eser, gecenin sessizliğinde yolları kesişen bir kadın ve bir adam üzerinden geçmişle yüzleşme, yalnızlık ve insan ilişkilerine odaklanıyor.

Damla Karaelmas ve Emre Koç'un sahne performanslarıyla hayat bulan Ay Tedirginliği, gala gecesinde izleyicilerden tam not alırken, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Ragıp Savaş'ın Genel Sanat Yönetmenliğini yaptığı Bakırköy Belediye Tiyatroları, yeni oyunları sahneye taşımaya devam edecek.

"Gurur üstüne gurur yaşıyoruz"

Galaya konuşan Ovalıoğlu, "Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın 35'inci sanat yılında gurur üstüne gurur yaşıyoruz. Bugün de yeni oyunumuz Ay Tedirginliği'nin galasında beraberiz. Seyircinin ilgisi ve alakası muhteşem. Tiyatromuz yine çok iyi bir oyun çıkarttı. Bunun keyif ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Leyla Gencer, Özen Yula, İstanbul, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

