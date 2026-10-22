Bakırköy Belediyesi 2027 bütçesini oy çokluğuyla 8 milyar TL olarak onayladı

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi'nin 2027 mali yılı bütçesi, 8 milyar TL olarak kabul edildi. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, denk bütçe anlayışını sürdüreceklerini belirterek, "Planlı ve disiplinli bir mali politika ile bütçemiz israftan kaçınarak tasarrufu önceleyen, ancak hizmet odaklı giderlere ağırlık veren buna karşılık da kurumsal gelirimizi de artıran bir hedefle hazırlandı" dedi.

Bakırköy Belediyesi, ekim ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşimini gerçekleştirdi. Başkan Ovalıoğlu'nun yönettiği toplantıda 2027 mali yılı bütçesi görüşüldü. Görüşmelerin ardından oy çokluğu ile geçen karara göre 2027 bütçesi 8 milyar TL olarak belirlendi. Bütçe sunumunu gerçekleştiren Ovalıoğlu, göreve geldikleri günden bu yana hayata geçirdikleri çalışmaları da anlattı.

"DENK BÜTÇE ANLAYIŞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

2027 mali yılı bütçesinin planlı ve disiplinli bir mali politika ile hazırlandığını belirten Ovalıoğlu, "Bütçemizin sunumunda da gördüğünüz gibi, yeni mali dönem de denk bütçe anlayışımızı sürdüreceğiz. Planlı ve disiplinli bir mali politika ile bütçemiz israftan kaçınarak tasarrufu önceleyen, ancak hizmet odaklı giderlere ağırlık veren buna karşılık da kurumsal gelirimizi de artıran bir hedefle hazırlandı. Altyapı ve üstyapı, sosyal destek ve yeni hizmet yatırımlarımızın artmasının yanı sıra ekonomimizdeki dalgalanmaları da göz önüne alırsak mali disiplin açısından zor bir dönemden geçtiğimizi söylemek gerekiyor" diye konuştu.

"EKONOMİK KOŞULLAR VATANDAŞLARIMIZI ZORLUYOR"

Ekonomik koşulların vatandaşlar üzerindeki etkisine dikkati çeken Ovalıoğlu, "DİSK-AR'ın verilerine göre geniş tanımlı işsiz sayısı ağustosta 12 milyon 608 bin kişiye ulaştı. TÜRK-İŞ Konfederasyonu tarafından yayınlanan rapora göre; açlık sınırı 35 bin TL oldu. Yoksulluk sınırı olan gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı 114 bin TL'ye yükseldi. İstanbulluların yüzde 44'ı kredi kartı borcunun asgarisini ödeyebiliyor, yüzde 58'İ geçim sıkıntısı yaşıyor. Türkiye genelinde bireysel kredi borç bakiyesi 4 trilyon 959 milyar TL'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.

Görevi devraldıkları 2024 yılından bu yana sosyal hizmet alanında önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten Ovalıoğlu, Etüt Merkezi, İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Merkezi, Ataköy Emekliler Evi, Kartaltepe Engelsiz Yaşam Evi, Ataköy Sanatçılar Parkı'nda yenilenen Bakırköy Belediyesi Spor Kompleksi ve yoksullukla mücadele amacıyla Kent Lokantası'nın hizmete açıldığını söyledi.

"BAKIRKÖY'DE SOSYAL HİZMETLERİ GÜÇLENDİRDİK"

Ovalıoğlu, eğitim desteklerine ilişkin ise "2024'ten bugüne kadar ilkokul, ortaokul ve liseye giden öğrencilerimize toplamda 8 milyon 458 bin 200 TL eğitim desteği sağladık. 2026-2027 eğitim-öğretim yılında aylık desteğimizi ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz için 4 bin TL'ye, lise öğrencilerimiz için 4 bin 500 TL'ye çıkardık" dedi.

Sosyal destek çalışmalarının da sürdüğünü ifade eden Ovalıoğlu, "3 bin vatandaşımıza Ramazan ayında erzak kolisi desteği, 120 kişiye evde kuaförlük hizmeti, 20 bin kişiye sıcak yemek desteği sunarken hizmete açtığımız Kent Lokantası günlük ortalama 500 kişiye uygun fiyatlı ve kaliteli yemek hizmeti sunuyoruz" diye konuştu.