Bakırköy Belediyesi ihale soruşturmasında 40 şüpheli için tutuklama talebi yapıldı

Bakırköy Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 63 şüpheliden 40'ı tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler neticesinde kamu zararı oluştuğu iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Adliyede savcılık ifadeleri tamamlanan 21 belediye personeli ve 19 firma temsilcisi suçların nitelikleri, karşılığı ceza miktarları, eylem sayıları ile delil durumları dikkate alınarak tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık, eylem sayısı ile bunların nitelikleri, verilen tekliflerin mahiyeti, birbirleriyle irtibatlı olup olmadıkları ve benzeri unsurlar bir arada değerlendirerek kamu ihalelerinde teklif veren firma temsilcisi 12 şüphelinin yanı sıra 3 belediye personeli hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.

Ayrıca, aramalar neticesinde elde edilen dijital verilere ilişkin raporlama tamamlandığında yeniden durum değerlendirmesi yapılmak üzere şüpheli Metin Soğuksu hakkında da "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol talep edildi.

Savcılık, şüpheli Mustafa Özdemir hakkında suçun vasıf ve mahiyetini, mevcut delil durumunu ve şüphelinin yaşını gözeterek, "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk etti.

Öte yandan savcılık, 5 belediye personeli ve 1 firma temsilcisini delil durumu dikkate alarak, ifade işlemlerinin ardından serbest bıraktı.

Soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler neticesinde kamu zararı oluştuğu, iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, talep edilen miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı şeklinde yapılan ihbarlar üzerine soruşturma başlatılmıştı.

"İhaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 2024-2026 yıllarında Bakırköy Belediyesinin farklı müdürlüklerince gerçekleştirilen açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi, HTS kayıtları ve MASAK raporları ile iletişimin tespiti ve teknik araçla izleme tedbirlerinin değerlendirilmesi sonucunda atılı suçlara iştirak ettiği değerlendirilen belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve belediye personeli ile ihalelere katılan firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, Bakırköy Belediyesi başkan yardımcıları Nurcan Alan, Ali Rıza Akyüz, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Abdülhamit Pehlivan ve 2 meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 58 şüpheli yakalanmıştı.

Devam eden çalışmalarda gözaltı sayısı 63'e yükselmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Bakırköy Adliyesine sevk edilmişti.