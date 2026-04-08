Bakırköy'de "Dijital Dünyada Hukuki Haklarımız" Paneli
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakırköy'de "Dijital Dünyada Hukuki Haklarımız" Paneli

08.04.2026 13:21  Güncelleme: 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Belediyesi, 7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü dolayısıyla 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik "Dijital Dünyada Hukuki Haklarımız" paneli düzenledi. Panelde, dijital dolandırıcılıklar ve KVKK kapsamındaki haklar ele alındı.

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi, 7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik "Dijital Dünyada Hukuki Haklarımız" paneli düzenledi. Etkinlikte, dijital dolandırıcılıktan KVKK kapsamına kadar önemli başlıklar ele alındı.

Bakırköy Belediyesi, dijital dünyada artan risklere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik bir panel gerçekleştirdi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin katkılarıyla düzenlenen "Dijital Dünyada Hukuki Haklarımız" başlıklı etkinlik, Ataköy Emekliler Evi'nde yapıldı. Alanında uzman akademisyenlerin konuşmacı olarak yer aldığı panelde, Dr. Öğr. Üyesi Özge Sırma Gezer elektronik ticaret dolandırıcılığı ve banka hesabı kiralama konularını ele alırken, Öğr. Gör. Dr. Nilüfer Köker dijital dolandırıcılık başlığı üzerine değerlendirmelerde bulundu. Arş. Gör. Dr. Mehmet Can Tok ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) önemi ve kapsamı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların dijital platformlarda karşılaşabileceği risklere dikkat çekilen panelde, dolandırıcılık yöntemleri ve bu durumlara karşı alınabilecek hukuki önlemler detaylı şekilde anlatıldı.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Etkinlik, Güncel, KVKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de 'Dijital Dünyada Hukuki Haklarımız' Paneli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 15:09:46. #.0.5#
SON DAKİKA: Bakırköy'de "Dijital Dünyada Hukuki Haklarımız" Paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.