Bakırköy'de "Dijital Dünyada Hukuki Haklarımız" Paneli

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi, 7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik "Dijital Dünyada Hukuki Haklarımız" paneli düzenledi. Etkinlikte, dijital dolandırıcılıktan KVKK kapsamına kadar önemli başlıklar ele alındı.

Bakırköy Belediyesi, dijital dünyada artan risklere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik bir panel gerçekleştirdi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin katkılarıyla düzenlenen "Dijital Dünyada Hukuki Haklarımız" başlıklı etkinlik, Ataköy Emekliler Evi'nde yapıldı. Alanında uzman akademisyenlerin konuşmacı olarak yer aldığı panelde, Dr. Öğr. Üyesi Özge Sırma Gezer elektronik ticaret dolandırıcılığı ve banka hesabı kiralama konularını ele alırken, Öğr. Gör. Dr. Nilüfer Köker dijital dolandırıcılık başlığı üzerine değerlendirmelerde bulundu. Arş. Gör. Dr. Mehmet Can Tok ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) önemi ve kapsamı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların dijital platformlarda karşılaşabileceği risklere dikkat çekilen panelde, dolandırıcılık yöntemleri ve bu durumlara karşı alınabilecek hukuki önlemler detaylı şekilde anlatıldı.