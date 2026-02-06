Deprem Gerçeği, Bakırköy'de Masaya Yatırıldı

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Bakırköy depreme hazır mı?" panelinde deprem gerçeği, bilimsel veriler ışığında ele alındı.

Bakırköy Belediyesi, olası İstanbul depremine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla "Bakırköy depreme hazır mı?" başlıklı bir panel düzenledi. Bakırköy Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele, Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun yanı sıra alanında uzman akademisyenler katıldı. Panelde; Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Doç. Dr. Burcu Zeybek ve Dr. Öğr. Bülent Tansel, deprem riski, kentsel dayanıklılık, yapı güvenliği, afetlere hazırlık ve afet durumunda sağlıklı iletişim konularında değerlendirmelerde bulundu. Moderatörlüğünü Belediyesi Meclis Üyesi Nesrin Sümeyye Özbay'ın üstlendiği panelde, Bakırköy özelinde yürütülen çalışmalar ve atılması gereken adımlar ele alındı.

Panel öncesinde ise belediyenin fuaye alanında "6 Şubat: O Günden Kalanlar" adlı sergi ziyaretçilere açıldı. Sergi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşananları görsel anlatımlarla aktardı. Sergiye Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu da katıldı.

"Tüm kurumlarımız dayanışma ve sorumluluk bilinciyle çalışmalı"

6 Şubat depremlerinde yitirilen canları rahmetle anan Başkan Ovalıoğlu, şöyle konuştu:

"Depremin üzerinden tam 3 yıl geçti, bugün hala daha konteynerlerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları konuşuyoruz. Hem depremle mücadele konusunda hem de deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaşamsal koşulları hakkında tüm kurumlarımızın dayanışma ve sorumluluk bilinciyle çalışması gerektiğini düşünüyorum. Depremin hemen ardından Bakırköy Belediyesi tarafından dayanışma ağı kuruldu ve binlerce komşumuzun desteğiyle Sanatçılar Parkı'nda temel ihtiyaç malzemeleri ve kıyafetler toplandı. Ayrıca Hatay'ın Samandağ ilçesinde belediyemiz tarafından aşevi, revir ve kreş kuruldu. Aşevinden öğlen ve akşam olmak üzere her gün iki öğün bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Kreşimiz günde 20 çocuğun yuvası oldu. Tüm bu hizmetlerimiz Haziran ayı itibariyle Samandağ Belediyesi'ne devredildi."

"Önceliğimiz deprem güvenliği ve kentsel dönüşüm"

Göreve geldikten itibaren deprem güvenliği ve kentsel dönüşüm konusunda yaptıkları çalışmalardan bahseden Ovalıoğlu, "6 Şubat depremlerinden tam bir yıl sonra göreve geldiğimiz Bakırköy'de ilk önceliğimiz deprem güvenliği ve kentsel dönüşüm oldu. Göreve gelir gelmez Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğü kurduk. Arama Kurtarma Ekibimiz BAKUT'u güçlendirdik. 1999 depreminden sonra, 25 yıl boyunca çözümsüzlüğe terk edilen, kentsel dönüşüm sorunumuzu Bakırköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile bir yıl gibi kısa bir sürede çözdük. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun desteği ile 13 Mart 2025 tarihinde imar planlarımız İBB Meclisimizde onaylandı. Yıllardır binalarımızı dönüştürmemize engel olan pek çok sorunu imar planlarımız sayesinde ortadan kaldırdık" diye konuştu.

"Deprem dirençli bir geleceği inşa etmeye kararlıyız"

Olası İstanbul depremine karşı gerçekleştirilen çalışmalardan da bahseden Ovalıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bakırköy'deki çok hasarlı bina sayısı 782, ağır hasarlı bina sayısı bin 306, orta hasarlı bina sayısı 3 bin 394, hafif hasarlı bina sayısı 3 bin 939 olarak tahmin edilmektedir. Bu verileri öğrenir öğrenmez harekete geçtik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Hızlı Tarama Sistemi'ni Bakırköy'de uygulamaya başladık. Hızlı Tarama Sistemi ile risk önceliğini tespit ettiğimiz 200 bina için belediye olarak karot alma işlemlerini başlattık. Planlarımızın onaylanmasıyla birlikte belediyemize başvurulara bağlı olarak riskli yapı tespitinde yüzde 100'ün üzerinde bir artış yaşandı. Son bir yıl içinde 261 binada riskli yapı tespit ettik, 122'sinin yıkımını gerçekleştirdik. 1268 İmar durum belgesi düzenledik. Toplam 84 milyon 587 bin 594 TL kira desteği sağladık. Afetle mücadele kapsamında, en başta personelimize ve Bakırköylü komşularımıza afetle mücadele ve temel ilk yardım eğitimleri verdik. 17 eğitim kurumunda 3 bin 555 öğrencimize afet eğitimi verdik. Sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Bakırköylü komşularımızla birlikte kentimizi dönüştürmeye, güvenli, deprem dirençli bir geleceği inşa etmeye kararlıyız."