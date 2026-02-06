Bakırköy'de Saat 04.17'de "Sessiz Anma"

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Cumhuriyet Meydanı'nda "Sessiz Anma" programı düzenledi.

Bakırköy Belediyesi, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar için "Sessiz Anma" programı gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anmada, depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anma programına, Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, CHP Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Başaran Arslan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Mag Ame Acil Müdahale Ekibi ile BAKUT katıldı.

Program kapsamında depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısına Cumhuriyet Meydanı'na karanfiller bırakıldı.

"Bu acıyı unutmayacağız"

Başkan Ayşegül Ovalıoğlu, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilimiz ağır şekilde etkilendi. 13 milyon insanımızın hayatı bu depremler yüzünden tamamen değişti ve ne yazık ki resmi rakamlara göre 50 binden fazla canımızı kaybettik. Bugün burada bıraktığımız her karanfil, sadece bir çiçek değil; yarım kalan hayallerin, susturulamayan acının ve unutulmayacak bir sorumluluğun sembolüdür. Biz bu acıyı unutmayacağız. Unutursak, yeniden yaşarız" diye konuştu.

"Kayıplar ihmalle büyür"

Daha dirençli kentler için çalışmanın, bir görev olduğunu belirten Başkan Ovalıoğlu, "Afetler kader değildir. Kayıplar ihmalle büyür, ihmaller sessizlikle çoğalır. Yerel yönetimler olarak bizlere düşen görev; yalnızca anmak değil, yalnızca yas tutmak değil, bu şehirleri daha güvenli, daha dirençli, daha yaşanabilir hale getirmektir. Sorumluluğumuzun farkındayız ve bu bilinçle çalışıyoruz. O gün yaşadığım acıyı hala daha ilk andaki kadar güçlü hissediyorum. Bir hekim olarak belirtmek isterim ki; günlerce çaresizce enkaz altından kurtulmayı bekleyen insanlarımızın umuduyla yaşadım. Allah bir daha hiç kimseye, hiçbir coğrafyaya böyle büyük acılar yaşatmasın. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı derin bir saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.