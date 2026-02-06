Bakırköy'de Saat 04.17'de "Sessiz Anma" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakırköy'de Saat 04.17'de "Sessiz Anma"

06.02.2026 10:21  Güncelleme: 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Belediyesi, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde kaybedilen vatandaşlar için Cumhuriyet Meydanı'nda 'Sessiz Anma' programı düzenledi. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, depremin acısını unutmayacaklarını belirtti.

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Cumhuriyet Meydanı'nda "Sessiz Anma" programı düzenledi.

Bakırköy Belediyesi, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar için "Sessiz Anma" programı gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anmada, depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anma programına, Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, CHP Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Başaran Arslan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Mag Ame Acil Müdahale Ekibi ile BAKUT katıldı.

Program kapsamında depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısına Cumhuriyet Meydanı'na karanfiller bırakıldı.

"Bu acıyı unutmayacağız"

Başkan Ayşegül Ovalıoğlu, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilimiz ağır şekilde etkilendi. 13 milyon insanımızın hayatı bu depremler yüzünden tamamen değişti ve ne yazık ki resmi rakamlara göre 50 binden fazla canımızı kaybettik. Bugün burada bıraktığımız her karanfil, sadece bir çiçek değil; yarım kalan hayallerin, susturulamayan acının ve unutulmayacak bir sorumluluğun sembolüdür. Biz bu acıyı unutmayacağız. Unutursak, yeniden yaşarız" diye konuştu.

"Kayıplar ihmalle büyür"

Daha dirençli kentler için çalışmanın, bir görev olduğunu belirten Başkan Ovalıoğlu, "Afetler kader değildir. Kayıplar ihmalle büyür, ihmaller sessizlikle çoğalır. Yerel yönetimler olarak bizlere düşen görev; yalnızca anmak değil, yalnızca yas tutmak değil, bu şehirleri daha güvenli, daha dirençli, daha yaşanabilir hale getirmektir. Sorumluluğumuzun farkındayız ve bu bilinçle çalışıyoruz. O gün yaşadığım acıyı hala daha ilk andaki kadar güçlü hissediyorum. Bir hekim olarak belirtmek isterim ki; günlerce çaresizce enkaz altından kurtulmayı bekleyen insanlarımızın umuduyla yaşadım. Allah bir daha hiç kimseye, hiçbir coğrafyaya böyle büyük acılar yaşatmasın. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı derin bir saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Meydanı, Ayşegül Ovalıoğlu, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de Saat 04.17'de 'Sessiz Anma' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aziz İhsan Aktaş“ davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi "Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis
5-1’lik maça Burak Yılmaz’ın verdiği tepki damga vurdu 5-1'lik maça Burak Yılmaz'ın verdiği tepki damga vurdu
Abdullah Avcı’nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim Abdullah Avcı'nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim

13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 13:47:22. #7.11#
SON DAKİKA: Bakırköy'de Saat 04.17'de "Sessiz Anma" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.