Bakırköy'de Camiler Ramazan Ayına Hazırlanıyor

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde kapsamlı hijyen çalışmaları yaparak, ibadethaneleri temizliyor.

Bakırköy Belediyesi, ramazan ayının yaklaşmasıyla, ilçe genelinde bulunan camilerde temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, camiler ve avluları titizlikle temizlenerek ramazan ayına hazırlanıyor.

Bu çerçevede camilerin iç mekanları, abdesthaneleri ve ortak kullanım alanları detaylı şekilde temizlenirken, avlular da dip köşe yıkandı.