Bakırköy'de 7 Milyon Liralık Ziynet Eşyası Dolandırıcılığı Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
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Bakırköy'de 7 Milyon Liralık Ziynet Eşyası Dolandırıcılığı Şüphelisi Tutuklandı

Bakırköy\'de 7 Milyon Liralık Ziynet Eşyası Dolandırıcılığı Şüphelisi Tutuklandı

Bakırköy'de kendisini kamu çalışanı olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını bildiren Z.D'nin 7 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını alan şüpheli B.N.T tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin Z.D'nin söylediği adrese giderek ziynet eşyasını aldığını tespit etti. B.N.T'nin aldığı ziynet eşyalarının bulunması için çalışmalar devam ediyor.

05.06.2024 14:55
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Bakırköy'de, kendisini telefonda kamu çalışanı olarak tanıttığı kişinin 7 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını aldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 14 Mayıs'ta Z.D'nin, telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldığını bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüpheli B.N.T'nin, telefon üzerinden ulaştığı Z.D'nin söylediği adrese getirdiği 7 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını aldığı belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan B.N.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

B.N.T'nin aldığı ziynet eşyalarının bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de 7 Milyon Liralık Ziynet Eşyası Dolandırıcılığı Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakırköy'de 7 Milyon Liralık Ziynet Eşyası Dolandırıcılığı Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
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