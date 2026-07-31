Bakırköy\'de "Açık Hava Sinema Günleri" devam ediyor

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi'nin düzenlediği Açık Hava Sinema Günleri'nin dördüncü gösteriminde vatandaşlar, "Zootropolis 2" filmini izleyerek yaz akşamının keyfini çıkardı.

Bakırköy Belediyesi'nin Açık Hava Sinema Günleri, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde devam ediyor. Etkinliğin dördüncü gösteriminde Bakırköylüler, "Zootropolis 2" filmini izledi. Gösterime katılan Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, çocuklar ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Gösterim sırasında katılımcılara patlamış mısır ikram edilirken, açık hava sineması geçmişin mahalle sinemalarını hatırlatan nostaljik atmosferiyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Açık Hava Sinema Günleri, yaz boyunca her perşembe günü Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde aynı yer ve saatte vatandaşlar ile buluşacak.