Bakırköy'de Anneler Günü'nde Üç Kuşak Bir Araya Geldi

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi tarafından Ataköy Emekliler Evi'nde düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde anneler, çocuklar ve büyükanneler aynı sofrada buluştu. Müzik dinletisinin gerçekleştirildiği etkinlikte, Belediye Başkanı Ovalıoğlu da annelere çiçek dağıttı.

Bakırköy Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla Ataköy Emekliler Evi'nde kutlama etkinliği düzenledi. Üç kuşağı bir araya getiren etkinlikte vatandaşlar keyifli zaman geçirirken, anneler için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Programa Başkan Ovalıoğlu da annesiyle birlikte katıldı. Vatandaşlarla sohbet eden Ovalıoğlu, çocuklar ve ailelerle bir araya gelerek Anneler Günü'nü kutladı. Ovalıoğlu, etkinlik alanındaki annelere çiçek dağıttı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen müzik dinletisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Katılımcılar müzik eşliğinde keyifli anlar yaşarken, çocuklar ve yaş almış bireylerin birlikte zaman geçirdiği program renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte kuşaklar arası dayanışma ve aile bağlarının önemine vurgu yapılırken samimi anlar yaşandı.

Ovalıoğlu, "Ataköy Emekliler Evi'mizde üç kuşak bir araya geldik, Anneler Günü'müzü kutladık. Annelerimiz; hayatın en güçlü bağı, en güvenli limanımızdır" ifadelerini kullandı.