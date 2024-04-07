Bakırköy'de motosiklet kazasında ölüm: Sürücüye hapis cezası istendi - Son Dakika
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Bakırköy'de motosiklet kazasında ölüm: Sürücüye hapis cezası istendi

Bakırköy\'de motosiklet kazasında ölüm: Sürücüye hapis cezası istendi

Bakırköy'de motosikletine aldığı Betül Gürbüz'ün trafik kazası sonucu ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sürücü hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, sanığın ani ve kontrolsüz manevra yapması sonucu kamyonla çarpıştığı belirtildi. Sanık asli kusurlu bulunarak taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılması talep edildi.

07.04.2024 12:41  Güncelleme: 12:43
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Bakırköy'de motosikletine aldığı Betül Gürbüz'ün trafik kazası sonucu ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sürücü hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Ekim 2023'te sanık Serkan Aydın'ın kullandığı motosikletin D-100 kara yolunun Zeytinburnu istikametinde seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada sağa doğru ani ve kontrolsüz manevra yaptığı belirtildi.

Bu esnada sağ şeritte ilerleyen E.D. idaresindeki kamyonla motosikletin çarpıştığı aktarılan iddianamede, olayda motosiklette bulunan Betül Gürbüz'ün hayatını kaybettiği ifade edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Aydın, mahalleden tanıdığı maktulü Bakırköy'e bırakmak için motosikletle yola çıktıklarını anlattı.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarında sağa dönmek için sinyal verdiğini ve kontrollü şekilde sağ şeride geçtiğini savunan Aydın, "Sağ şeritten Bakırköy ilçesine döneceğim köşede metrobüsten inen insanlar karşıdan karşıya geçtiği için yayaları beklemek için bir miktar yavaşladım. Ben yavaşlayınca sağ şeritte bulunan beton mikseri kullandığım motosikletin sağ arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savruldum. Motosiklette benim arkamda oturan Betül Gürbüz'le birlikte yaralandık. Betül Gürbüz kaldırıldığı hastanede vefat etmiş. Her ne kadar yaşanan olayda benim kusurum olduğu iddia edilse de kusurlu olduğumu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Motosiklet sürücüsü asli kusurlu bulundu

İddianamede, motosikletin sol şeritteyken sağ şeritte giden kamyonun arkasından gelerek, kamyona yakın mesafeden geçip yolun sağına ani ve kontrolsüz manevra yapmasıyla kazanın gerçekleştiğine vurgu yapıldı.

Kazanın oluş şekli dikkate alındığında kamyon sürücüsü E.D'nin kazaya etken hatalı tutum ve davranışının bulunmadığı aktarılan iddianamede, sanık Serkan Aydın'ın dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışlarıyla asli kusurlu bulunduğu kaydedildi. Bu nedenle sanık hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.

Kaynak: AA

Motosiklet, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de motosiklet kazasında ölüm: Sürücüye hapis cezası istendi - Son Dakika

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