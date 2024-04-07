Bakırköy\'de motosiklet kazasında ölüm: Sürücüye hapis cezası istendi

Bakırköy'de motosikletine aldığı Betül Gürbüz'ün trafik kazası sonucu ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sürücü hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Ekim 2023'te sanık Serkan Aydın'ın kullandığı motosikletin D-100 kara yolunun Zeytinburnu istikametinde seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada sağa doğru ani ve kontrolsüz manevra yaptığı belirtildi.
Bu esnada sağ şeritte ilerleyen E.D. idaresindeki kamyonla motosikletin çarpıştığı aktarılan iddianamede, olayda motosiklette bulunan Betül Gürbüz'ün hayatını kaybettiği ifade edildi.
İddianamede ifadesine yer verilen sanık Aydın, mahalleden tanıdığı maktulü Bakırköy'e bırakmak için motosikletle yola çıktıklarını anlattı.
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarında sağa dönmek için sinyal verdiğini ve kontrollü şekilde sağ şeride geçtiğini savunan Aydın, "Sağ şeritten Bakırköy ilçesine döneceğim köşede metrobüsten inen insanlar karşıdan karşıya geçtiği için yayaları beklemek için bir miktar yavaşladım. Ben yavaşlayınca sağ şeritte bulunan beton mikseri kullandığım motosikletin sağ arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savruldum. Motosiklette benim arkamda oturan Betül Gürbüz'le birlikte yaralandık. Betül Gürbüz kaldırıldığı hastanede vefat etmiş. Her ne kadar yaşanan olayda benim kusurum olduğu iddia edilse de kusurlu olduğumu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
Motosiklet sürücüsü asli kusurlu bulundu
İddianamede, motosikletin sol şeritteyken sağ şeritte giden kamyonun arkasından gelerek, kamyona yakın mesafeden geçip yolun sağına ani ve kontrolsüz manevra yapmasıyla kazanın gerçekleştiğine vurgu yapıldı.
Kazanın oluş şekli dikkate alındığında kamyon sürücüsü E.D'nin kazaya etken hatalı tutum ve davranışının bulunmadığı aktarılan iddianamede, sanık Serkan Aydın'ın dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışlarıyla asli kusurlu bulunduğu kaydedildi. Bu nedenle sanık hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.
Son Dakika › Güncel › Bakırköy'de motosiklet kazasında ölüm: Sürücüye hapis cezası istendi - Son Dakika
Filistinliler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nı sadece bayram namazı ve akraba ziyaretleri ile ikramların da hurma ve kahveyle sınırlı olarak karşılıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, Gazze'deki insanlık felaketine dikkat çekerek bayram sevincinin olmadığını belirtiyor. Bayram alışverişleri yapılmıyor, bayram kurabiyesi pişirilmiyor ve çarşılar boş kalıyor.
Çin'in Jiangsu eyaletinin Taizhou kentinde Cumartesi günü 2024 Qintong Tekne Festivali düzenlendi. Festivalde, yüzlerce yıllık bir geleneği temsil eden toplamda 10.000 kişiyi aşan tekne ekiplerini taşıyan yüzlerce tekne bir araya geldi.
Elazığ'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Otobüsler tam kapasite yola çıkarken firmalar ek seferlere başladı. Vatandaşlar bayram tatili için şehir dışına gitmek için otogara akın etti.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir evden 100 bin liralık altın çalan şahıs, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Ev sahibi polise başvurduktan sonra olayı gerçekleştiren şahsın kimliği tespit edildi ve kısa sürede gözaltına alındı. Şahıs, adliyeye sevk edildi.
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' kapsamında Balçıkhisar, Atlıhisar, Güneytepe ve Aydın köylerinde bulunan meralar için çiftçilere bin 80 kilogram korunga tohumu dağıttı.
Sizin düşünceleriniz neler ?