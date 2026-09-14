Bakırköy'de borsa manipülasyonu soruşturmasında 6 şüpheliye gözaltı kararı - Son Dakika
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Bakırköy'de borsa manipülasyonu soruşturmasında 6 şüpheliye gözaltı kararı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkilemeye yönelik sanal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten hesap sahipleri hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 11 hesap sahibinin kimlik tespiti çalışmaları sürüyor.

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla sanal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten hesap sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 11 hesap sahibi hakkına da kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan başvurular nazarında, Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren veya yorum yapan; ayrıca sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten sosyal medya hesap sahipleri hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Sosyal medya hesapları üzerinden borsa işlemleri konusunda halkı yanıltıcı paylaşımlarla güven ortamını zedelediği değerlendirilen ilk etapta 6 şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı talimatı verilmiş olup; 11 hesap sahibi hakkında da kimlik tespiti çalışması kolluk marifetiyle devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakırköy'de borsa manipülasyonu soruşturmasında 6 şüpheliye gözaltı kararı - Son Dakika

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