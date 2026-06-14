Bakırköy'de Milli Coşku, Yeşilköy Çiroz Sahili'nde Yaşandı

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası finallerinde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçını, Yeşilköy Çiroz Sahili'ne kurduğu dev ekranda vatandaşlarla buluşturdu. Sahili dolduran yüzlerce vatandaş, ay yıldızlı ekibe tek yürek halinde destek verdi.

Bakırköy Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçını tek yürek izlemek amacıyla Yeşilköy Çiroz Sahili'ne dev ekran kurdu. 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkan ay yıldızlıların mücadelesi, Bakırköylüler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Maç saatinden önce sahile gelen yüzlerce vatandaş, Türk bayraklarıyla tribün atmosferini aratmayan bir ortam oluşturdu.

Karşılaşma boyunca milli takımın her atağında heyecanlanan, her pozisyonunda nefeslerini tutan vatandaşlar, ay yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destek vererek Dünya Kupası coşkusunda tek yürek olmanın mutluluğunu yaşadı.