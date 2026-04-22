Bakırköy'de "Egemenlik Festivali" Başladı

22.04.2026 16:38  Güncelleme: 17:25
Bakırköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği Egemenlik Festivali'nin ilk gününde çocuklarla birlikte eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi. Festivalde DJ performansı, sihirbaz gösterisi, atölyeler ve çeşitli oyunlar yer aldı.

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi'nin 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlediği Egemenlik Festivali'nin ilk günü, Bakırköy Sanatçılar Parkı'nda gerçekleşti. Festivale katılan Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, çocuklarla bayram coşkusunu paylaştı.

Bakırköy'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen festivalin ilk günü, Bakırköy Sanatçılar Parkı'nda gerçekleştirildi. Yoğun katılıma sahne olan Egemenlik Festivali'nde DJ performansıyla başlayan program, çocuk atölyeleri, oyunlar ve yarışmalarla gün boyu devam etti.

Sihirbaz gösterisi ve "Limon Abla" etkinliği miniklerden büyük ilgi görürken, karaoke, palyaço ve balon gösterileri alanda eğlenceli anlar yaşattı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca seramik atölyesi, taş boyama, kitap ve çanta boyama aktiviteleri düzenlenirken, çocuklar oyun parkurlarında keyifli zaman geçirdi. Dilek ağacına dileklerini asan çocuklar, bayramın anlamına uygun unutulmaz anlar yaşadı. Gün boyunca dağıtılan ikramlıklar da etkinliğe katılan vatandaşlara sunuldu.

Ovalıoğlu da etkinliklere katılarak çocukların bayram sevincine ortak oldu ve vatandaşlarla bir araya geldi. Festivalin ilk günü, hem çocukların hem de ailelerin yoğun ilgisiyle tamamlanırken, Bakırköy'de 23 Nisan coşkusu renkli etkinliklerle kutlanmaya devam etti.

"Yürekten kutluyorum"

Egemenlik Festivali'nde konuşan Ovalıoğlu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, millet egemenliğinin ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en büyük bayramıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel gün, yarınlarımızı inşa edecek olan evlatlarımıza duyulan güvenin en güçlü ifadesidir. Bakırköy'de çocuklarımızın daha aydınlık bir geleceğe sahip olması için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm çocuklarımızın bayramını yürekten kutluyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 17:25:38.
