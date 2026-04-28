Bakırköy'de "Egemenlik Turnuvası" Yoğun Katılıma Sahne Oldu

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Egemenlik Turnuvası", ilçedeki okullardan öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Farklı branşlarda düzenlenen müsabakalar, gençlerin enerjisi ve takım ruhuyla sporseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Bakırköy Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçedeki okullardan öğrencilerin katılımıyla düzenlediği Egemenlik Turnuvası, büyük bir coşku ve heyecanla tamamlandı. Sporun farklı branşlarında mücadele eden öğrenciler, yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Voleybol, basketbol, tenis, yüzme ve bocce branşlarında gerçekleştirilen turnuvada öğrenciler kıyasıya rekabet etti. "Fair-play" ruhunun ön planda olduğu müsabakalarda, genç sporcular hem bireysel performanslarıyla hem de takım oyunlarıyla dikkati çekti.

Tribünlerde yerini alan aileler, öğretmenler ve arkadaşları, sporculara destek vererek turnuvanın atmosferini daha da renklendirdi.

Öğrencilerin sahaya yansıttığı azim, mücadele ve dayanışma duygusu izleyenlerden alkış aldı.