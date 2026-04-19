Bakırköy Belediyesi Ekiplerinden İlçe Sakinlerine İlk Yardım Eğitimi

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, İBB Hızır Acil iş birliğiyle Ataköy 4. Kısım'da vatandaşlara ilk yardım, Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri de afet farkındalık eğitimi verdi. Eğitimler ilçe genelindeki tüm mahallelerde devam edecek.

Bakırköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hızır Acil ekipleriyle birlikte Ataköy 4. Kısım'da ikamet edenlere yönelik ilk yardım eğitimi düzenledi. Aynı program kapsamında Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri de afetlere karşı bilinç oluşturmak amacıyla farkındalık eğitimi verdi.

İlçenin tüm mahallelerinde devam edecek eğitimlerde, acil durumlarda doğru müdahalenin hayati önem taşıdığı vurgulanırken, katılımcılara temel ilkyardım uygulamaları detaylı şekilde anlatıldı. Olası afet anlarında nasıl hareket edilmesi gerektiği, risklerin nasıl azaltılabileceği ve bireysel hazırlığın önemi üzerinde duruldu.

Vatandaşlar, uygulamalı anlatımlarla hem teorik hem de pratik bilgi edinme fırsatı buldu.