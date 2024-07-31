Bakırköy'de İş Yeri Önünde Silahlı Saldırı Anı Kamerada - Son Dakika
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Bakırköy'de İş Yeri Önünde Silahlı Saldırı Anı Kamerada

Bakırköy'de Kennedy Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde meydana gelen silahlı saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saldırgan, başında kask olan bir şüpheli, sohbet eden iki kişiye doğru silahla ateş ettikten sonra olay yerinden motosikletli bir kişiyle kaçtı. Yaralanan iki kişi, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

31.07.2024 01:49
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Bakırköy'de iş yeri önündeki iki kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kennedy Caddesi'ndeki iş yerinin önüne gelen ve başında kask olan şüpheli, burada sohbet eden Burak K. ile yabancı uyruklu Pouria N'nin ayaklarına doğru silahla ateş etti.

Şüpheli, saldırının ardından kendisini yol kenarında bekleyen motosikletliyle olay yerinden kaçtı.

Saldırıda yaralanan ve hayati tehlikeleri olmadığı öğrenilen iki kişi, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

İş yeri önünde inceleme yapan polis, saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu arada, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda sohbet eden kişilere yaklaşan saldırganın, silahla ateş ettikten sonra kaçması yer alıyor.

Saldırı anında bir vatandaşın, bebek arabasındaki çocuğunu korumak için park halindeki otomobilin arkasına saklandığı görülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakırköy'de İş Yeri Önünde Silahlı Saldırı Anı Kamerada - Son Dakika

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