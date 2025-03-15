Bakırköy'de Karaya Oturan Geminin Kurtarma Operasyonu

Bakırköy'de karaya oturan Liberya bayraklı geminin kurtarılması için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Romanya'dan Tekirdağ'a seyir halinde olan 188 metre uzunluğundaki "MSC Rhiannon" isimli geminin Ahırkapı demir sahasında karaya oturduğu belirtilerek, "MSC Rhiannon isimli konteyner gemisine kendi imkanları ile kurtulması için verilen sürenin sona ermesiyle birlikte Genel Müdürlüğümüz ekiplerince kurtarma operasyonu başlatılmıştır." denildi.