Bakırköy'de Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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Bakırköy'de Kaza: 5 Yaralı

Bakırköy\'de Kaza: 5 Yaralı
26.06.2026 03:22
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Bakırköy'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i hafif 5 kişi yaralandı.

Yeşilköy Mahallesi Atatürk Havalimanı Caddesi'nden sahil istikametine seyir halinde olan M.A. yönetimindeki 34 DF 0710 plakalı hafif ticari araç ile H.Y. idaresindeki 34 EH 7721 plakalı otomobil, Çobançeşme Sapağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrilirken, otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada, otomobildeki sürücü ile 3 kişi araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerince otomobilden çıkarılan 4 yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hafif yaralanan ticari aracın sürücüsü M.A'ya ise ambulansta müdahale edildi.

Kaza nedeniyle Çobançeşme Sapağı trafik akışına kapanırken, her iki araçta da hasar oluştu.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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