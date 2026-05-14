Bakırköy'de Kaza: Direk Araç Üzerine Devrildi
Bakırköy'de Kaza: Direk Araç Üzerine Devrildi

14.05.2026 16:30
D-100 Karayolu'nda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle direk devrildi, yaralanan yok.

BAKIRKÖY D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk, o sırada yoldan geçen başka bir otomobilin üzerine devrildi. Şans eseri olayda yaralanan olmazken kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bakırköy D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ZFC 8683 plakalı otomobil, orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazanın etkisiyle metal direk o sırada yolda ilerleyen 34 GOY 745 plakalı otomobilin üstüne devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerine direk devrilen araçtaki sürücü ve diğer otomobildekiler şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu ve yan yolda trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların ve devrilen direğin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

