(İSTANBUL) - Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu; sabah saatlerinde metruk binanın ahşap bölümünde meydana gelen çökme sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu olayın ardından arama kurtarma ile zabıta ekiplerimiz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerimiz anında olay yerine gelerek müdahale etti. Şimdi bu enkazı hızlıca kaldırarak, sokağımızı yeniden güvenli hale getireceğiz. Bakırköy'ümüze ve mahallemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." açıklamasını yaptı.

Başkan Ovalıoğlu, sabah saatlerinde Yenimahalle Mahallesi Yanıkses Sokak'ta bulunan metruk binanın ahşap bölmesinde meydana gelen çöme sonrasında bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Ovalıoğlu, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu binanın tehdit unsuru oluşturduğunu biliyorduk. 23 Nisan 2025 depremiyle birlikte burada çökmeler olduğunu gördük. Bu bina tescilli bir bina, o yüzden herhangi bir işlem yapmak için gerekli izinlerin alınması gerekiyordu. Aynı zamanda bir özel mülk olduğu için mülk sahibi ile de süreç yürütmeniz gerekiyor. Biz süreç boyunca gerekli önlemleri aldık. Neyse ki herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Bakırköy'de buna benzer başka binalarımız da var. Böylesi facialar yaşamamak adına tüm kurum ve kuruluşların, mülk sahibi vatandaşların büyük bir özen ve iş birliği içerisinde çalışması gerekiyor.

Bugün sabah 7 sularında gerçekleşen bu olayın ardından Bakırköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri'miz, Zabıta ekiplerimiz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerimiz anında olay yerine gelerek müdahale etti. Şimdi bu enkazı hızlıca kaldırarak, sokağımızı yeniden güvenli hale getireceğiz. Bakırköy'ümüze ve mahallemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Bakırköy Belediyesi'nden yapılan bilgilendirmede, söz konusu binanın 2006 yılında tescilli eser olarak değerlendirildiği ve 20 yılı aşkın süredir boş olduğu belirtildi.

Açıklamada belediyenin; 1 Ağustos 2016'da bina sahibine yazı göndererek yapının çevre açısından oluşturduğu can ve mal güvenliği riskine dikkati çektiği, binanın onarılmasını veya cephesinin ahşap perdeyle kapatılarak güvenlik altına alınmasını istediği aktarıldı.

23 Nisan 2025'teki depremin ardından binada hasar tespit edilmesi üzerine İstanbul 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden yapılması gereken işlemlere ilişkin görüş istendiği kaydedilen açıklamada, bina çevresinde güvenlik önlemleri alındığı ve sokağın trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Koruma Kurulu'nun 29 Mayıs 2025'te binanın restorasyon projesinin ivedilikle hazırlanmasına ve can ve mal güvenliği için gerekli önlemlerin ilgililerince alınmasına karar verdiği, kararın 17 Haziran 2025'te bina sahibine resmi yazıyla bildirildiği ifade edildi.