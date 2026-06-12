Bakırköy'de Motosiklet Kazası: İki Ölü - Son Dakika
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Bakırköy'de Motosiklet Kazası: İki Ölü

12.06.2026 00:47
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Bakırköy'de elektrik direğine çarpan motosikletten iki kişi hayatını kaybetti.

Bakırköy'de elektrik direğine çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Türkmenistan uyruklu Shanur Amanturdyyev (41) idaresindeki 34 MJ 6510 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Topkapı istikametinde kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarpıp savruldu.

Kazada, sürücü Amanturdyyev ile motosikletteki Türkmenistan uyruklu Babamyrat Annamyradov (39) ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücü Amanturdyyev olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Annamyradov ise ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle elektrik direğinde hasar oluşurken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de Motosiklet Kazası: İki Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Suna O_o Suna O_o:
    ya şu hız yapan motosikletçileri görüyor musunuz ya! eski zamanlarda herkes sakin sakin giderdi şimdi hepsi Formula 1 pilotu sanıyo kendini ve sonuç böyle oluyo ya kaç tane kaza daha olacak acaba! 0 0 Yanıtla
  • Serkan Yilmaz Serkan Yilmaz:
    çok üzücü bir kaza olmuş valla iki genç insan birden gitti düşün bi ailenin kaç kişisi kalmadı böyle acılar çok ağırı valla merhamet diliyorum 0 0 Yanıtla
  • Nezaket Vatandaş Nezaket Vatandaş:
    teknoloji ne işe yarıyo böyle, elektrik direğine çarpıyo motosiklet falan. eski zamanda böyle şeyler olmaz mıydı 0 0 Yanıtla
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