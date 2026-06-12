Bakırköy'de elektrik direğine çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Türkmenistan uyruklu Shanur Amanturdyyev (41) idaresindeki 34 MJ 6510 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Topkapı istikametinde kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarpıp savruldu.
Kazada, sürücü Amanturdyyev ile motosikletteki Türkmenistan uyruklu Babamyrat Annamyradov (39) ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücü Amanturdyyev olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Annamyradov ise ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza nedeniyle elektrik direğinde hasar oluşurken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Bakırköy'de Motosiklet Kazası: İki Ölü - Son Dakika
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