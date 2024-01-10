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Bakırköy'de Motosikletli Polise Çarpan Otomobil Sürücüsü Yakalandı - Son Dakika
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Bakırköy'de Motosikletli Polise Çarpan Otomobil Sürücüsü Yakalandı

Bakırköy'de ani dönüş yapan otomobil sürücüsü, motosikletli trafik polisine çarptı. Kazada yaralanan polis memuru, hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

10.01.2024 - 17:06,  Güncelleme: 17:15
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BAKIRKÖY'de ani dönüş yapan otomobil sürücüsü, motosikletli trafik polisine çarptı. Kazada yaralanan polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Atatürk Havalimanı caddesinde 4 Ocak Perşembe günü, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. 06 NG 772 plakalı otomobil sürücüsü Cahit Cebeci, caddede orta şeritte seyir halindeyken yol ayrımına geldiğinde sağa dönmek istedi. Cebeci, otomobilin direksiyonunu çevirdiği sırada motosikletiyle sağ şeritte seyir halinde olan trafik polisi Mehmet Akif Çapkıra'ya çarptı.Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle sürüklenen polis memuru, otomobille trafik tabelası arasında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan polis memuru, ambulansla Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürülürken, kazı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakırköy\'de Motosikletli Polise Çarpan Otomobil Sürücüsü Yakalandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bakırköy'de Motosikletli Polise Çarpan Otomobil Sürücüsü Yakalandı - Son Dakika
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