Bakırköy\'de Otomobil Yan Yattı

Bakırköy'de bir otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra yan yattı.
Yeşilköy Mahallesi Ümran Sokak'ta ilerleyen Hane Melengiç (63) idaresindeki 34 UN 5106 plakalı otomobil, park halinde bulunan 34 DK 3464 plakalı araca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yan yattı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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