Bakırköy'de Park Halindeki Araçlarda Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakırköy'de Park Halindeki Araçlarda Yangın

Bakırköy\'de Park Halindeki Araçlarda Yangın
04.06.2026 07:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bakırköy'de lüks otomobillerde çıkan yangında 2 araç tamamen yandı, 2 araçta zarar görüldü.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde park halindeki otomobillerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi üzerindeki bir galerinin önünde bulunan lüks otomobillerin olduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bir otomobili tamamen saran alevler kısa sürede yan tarafındaki park halindeki diğer araçlara da sıçradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, caddeyi trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yapılan müdahaleler sonucunda söndürülen yangında 2 otomobil tamamen yandı, 2 otomobil de kısmi zarar gördü.

Polis ekipleri olayın kundaklama olma ihtimaline karşı çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemek üzere aldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, İnceleme, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Polis, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy'de Park Halindeki Araçlarda Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti Bodrum'da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti
Didim’de trafik kazası: 2 ölü Didim'de trafik kazası: 2 ölü
Diyarbakır’da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası her yerde aranıyor Diyarbakır'da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası her yerde aranıyor
Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi
Van’da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı Van'da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
İran’dan ABD saldırılarına misilleme Kuveyt’teki askeri üsleri vurdu İran'dan ABD saldırılarına misilleme! Kuveyt'teki askeri üsleri vurdu

07:15
Turist akınına uğruyordu Dünyaca ünlü plaja giriş yasaklandı
Turist akınına uğruyordu! Dünyaca ünlü plaja giriş yasaklandı
06:54
Dubai Prensi’nin eski eşi ve 3 çocuğu kaçırıldı BM’ye acil müdahale çağrısı yapıldı
Dubai Prensi'nin eski eşi ve 3 çocuğu kaçırıldı! BM'ye acil müdahale çağrısı yapıldı
06:42
Dervişoğlu’ndan Özel’e açık çağrı: Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım
Dervişoğlu'ndan Özel'e açık çağrı: Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım
06:37
Bakırköy’de 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu
Bakırköy'de 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu
06:30
Almanya tarihinde bir ilk: BM Güvenlik Konseyi’ne giremedi
Almanya tarihinde bir ilk: BM Güvenlik Konseyi'ne giremedi
01:56
Şanlıurfa’da silahlı kavga Anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
Şanlıurfa'da silahlı kavga! Anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 07:32:42. #7.12#
SON DAKİKA: Bakırköy'de Park Halindeki Araçlarda Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.