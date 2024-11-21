Bakırköy'de Şiddetli Rüzgar Ağaç Devirdi, İki Araç Hasar Gördü - Son Dakika
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Bakırköy'de Şiddetli Rüzgar Ağaç Devirdi, İki Araç Hasar Gördü

Bakırköy\'de Şiddetli Rüzgar Ağaç Devirdi, İki Araç Hasar Gördü

Bakırköy'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın bahçesindeki ağaç park halindeki iki aracın üzerine devrildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek ağaçı kaldırdı, bir otomobilde hasar oluştu ancak kimse yaralanmadı.

21.11.2024 12:39  Güncelleme: 12:44
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BAKIRKÖY'de apartmanın bahçesinde bulunan ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. Bir otomobilde hasar oluşurken ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Olay, Yeşilyurt Mahallesi Gül İbrişim Sokakta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın bahçesinde bulunan ağaç park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler 2 aracın üzerine devrilen ağacı testere yardımı ile kesti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bir otomobilde hasar oluştu.

Otomobilinde hasar oluşan Sinan Bakırel, "Lodostan dolayı aracın üzerine ağaç devrilmiş. Ağaç aracın bagajına doğru devrilmiş. Cam kırık, aracımda hasarlar var, göçükler var. Yapacak bir şey yok. Cana gelmesin, mala gelsin diyelim" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakırköy'de Şiddetli Rüzgar Ağaç Devirdi, İki Araç Hasar Gördü - Son Dakika

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