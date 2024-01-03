Bakırköy\'de Telefon Bayisine Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

"İsrail o ülkeyle savaşa girmemek için kendini zor tutuyor"

BAKIRKÖY'de telefon bayisine fatura ödemeye gelen Selman Ahmetefendioğlu silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Ahmetefendioğlu hastaneye kaldırılırken saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, 15.40 sıralarında Zuhuratbaba Mahallesi, İncirli Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan telefon bayisine fatura ödemeye gelen Selman Ahmetefendioğlu, F.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Selman Ahmetefendioğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan F.A. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.