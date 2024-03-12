Bakırköy\'de Tır Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Ukrayna Zirvede

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) müsabakalar tamamlandı. Kentte 2-12 Mart tarihlerinde ilk kez düzenlenen organizasyonda 36 ülkeden yüzlerce sporcu 6 farklı branşta mücadele etti. Organizasyonun en başarılı ülkesi Ukrayna oldu. Ukrayna 10 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalya olmak üzere toplam 19 madalya ile ülkeler sıralamasında zirvede yer aldı. Oyunlara katılan 36 ülkeden 19'unun madalya alma başarısı gösterdiği müsabakaların madalya sıralamasında Ukrayna'yı Çin takip etti. Curling, futsal, kros kayak, alp disiplini, satranç ve snowboard kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, toplamda 102 madalya ile müsabakaları tamamladı. Türkiye organizasyonda madalya kazanamadı.