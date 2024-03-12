Bakırköy'de Tır Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bakırköy'de Tır Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Bakırköy\'de Tır Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Bakırköy'de meydana gelen tır kazasında üzerine devrilen otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Kazaya neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi. Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri devam ediyor.

12.03.2024 14:42  Güncelleme: 15:04
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Bakırköy'de üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Rauf Orbay Caddesi'nde dün, kullandığı tırın dorsesinin alt geçide çarpması sonucu otomobilin üzerine devrilerek 4 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan tır sürücüsü Mehmet F'nin (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden polis eşliğinde çıkarılan şüpheli, adliyeye götürüldü.

Bu arada, kazanın ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Recep A. (45), Sultan A. (44), Güler Rukiye A. (67) ve Merve A'nın (16) işlemleri sürüyor.

Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halinde olan Mehmet F'nin (50) kullandığı 34 ER 260 plakalı tırın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle tır, sol tarafında seyreden 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrilmişti.

Kazada otomobildeki sürücü Recep A. ile Sultan A, Güler Rukiye A. ve Merve A. hayatını kaybetmişti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakırköy'de Tır Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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