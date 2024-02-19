Bakırköy'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Bakırköy'de trafik kazası: 1 yaralı

Bakırköy\'de trafik kazası: 1 yaralı

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında Alper U. idaresindeki otomobil refüje çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Alper U'nun sağlık durumu iyi.

19.02.2024 23:29  Güncelleme: 23:29
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Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alper U. (42) idaresindeki 34 EPF 500 plakalı otomobil, Rauf Orbay Caddesi Ataköy 5. Kısım Kavşağı'nda refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve araçta sıkışan sürücü, itfaiye personelinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Alper U'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bakırköy'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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