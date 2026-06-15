İstanbul'un Bakırköy ilçesinde kaldırıma çıktıktan sonra trafik ışıklarında bekleyen bir araca çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ataköy 3-4-11. Kısım Mahallesi Strasburg Caddesi'nde ilerleyen 34 BIC 459 plakalı otomobil, Bakırköy Belediyesi Spor Kompleksi yanındaki kaldırıma çıktı.
Bir süre kaldırımda ilerleyen araç, trafik ışıklarında bekleyen bir otomobile çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile yanındaki kişi araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Bakırköy'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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