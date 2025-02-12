Bakırköy'deki Trafik Kazası Davasında Tahliye

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Bakırköy'de, motosikletin arkasında yolculuk yapan Aysel Yurtoğlu'nun hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davada "taksirle ölüme neden olduğu" gerekçesiyle yargılanan yabancı uyruklu motosikletli Zeyid El Hamit'in adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi.

Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Zeyid El Hamit, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada ayrıca müştekiler Melek ve Hakan Yurtoğlu ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık, savunmasında olayın kaza raporundaki gibi gerçekleşmediğini iddia etti.

Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü Koray Güneş'in sol şeritte giderken sinyal verip, sağ şeride geçtiğini, Güneş'in ardından sağdan tekrar sol şeride geçmesiyle kazanın gerçekleştiğini aktaran El Hamit, şunları kaydetti:

"Benim onu sollarken ona çarptığım doğru değildir. Sol şeritten neden sollama yapayım? Eğer sollama yapacak olsam sağa geçer devam ederdim. Koray Güneş kazadan sonra hemen durduğunu söylemiş. Ancak çarpma sonrasında bir süre motosikletle sürüklendim. Kalktığımda araç yanımızdaydı. Hemen durduğu doğru değildir. Ben geldiğim yol boyunca tehlikeli bir harekette bulunmadım. Normalde iki kaskımız vardı. Ancak kaza anında kız arkadaşımın kaskı takılı değildi. Ben değer verdiğim bir insanı kaybettim. Vicdanen bunun yükünü taşıyorum."

Maktulün babası Hakan Yurtoğlu, olay yüzünden tüm hayatlarının değiştiğini ve sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Tanık Ertunç Topçu, kazaya karışan diğer aracın yolcu koltuğunda oturduğunu belirterek, olması gereken hızda gittiklerini söyledi.

Sanığın sol tarafta olmayan bir şeritten aracı sollamaya çalıştığını ifade eden Topçu, motosikletin aracın sağ aynasına değmesi sonucu kazanın gerçekleştiğini anlattı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, haftada iki kere imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulayarak, sanığın tahliyesine hükmetti.

Eksik hususların giderilmesi için duruşma ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 Ekim 2024'te sanık Zeyid El Hamit'in idaresindeki 34 KSS 177 plaka motosikletin, arkasında yolcu olarak bulunan Aysel Yurtoğlu'yla seyir halinde oldukları kaydediliyor.

İddianamede, sanığın motosikletle seyir halindeyken Koray Güneş'in idaresindeki aracı geçmeye çalıştığı, bu sırada aracın sol aynasına çarpması sonucu kazanın gerçekleştiği ifade ediliyor.

Maktulün ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, iç organ hasarı ve gelişen komplikasyonları sonucu olduğu aktarılan iddianamede, sanık Zeyid El Hamit'in dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışıyla asli kusurlu hareketi neticesinde Aysel Yurtoğlu'nun ölümüne sebebiyet verdiği kaydediliyor.

İddianamede sanık için "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.