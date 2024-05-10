Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler aksadı - Son Dakika
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Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler aksadı

Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı\'nda teknik arıza nedeniyle seferler aksadı

Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bir süre seferler yapılamamıştır. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, arızanın İncirli-Kayaşehir istasyonları arasında olduğu belirtilmiştir. İncirli-Bakırköy Sahil istasyonları arasında ise ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet sağlanmaktadır. Yaklaşık 2 saat süren aksaklığın ardından seferler normale dönmüştür.

10.05.2024 09:25
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Bakırköy- Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda bir süre yapılamayan seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin İncirli-Kayaşehir istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

Duyuruda, "Sefer yapılamayan İncirli-Bakırköy Sahil istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." bilgisi yer aldı.

Hatta yaklaşık 2 saat süren aksaklığın ardından yapılan duyuruda ise seferlerin yeniden normale döndüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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