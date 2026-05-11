Bakırköy'de "Bilimin Doğrularıyla Yaşamak" Ele Alındı

Bakırköy Belediyesi tarafından cuma günleri İspirtohane Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Bakırköy Muhabbeti" söyleşilerine bu hafta psikolog ve yazar Zuhal Baltaş konuk oldu. Editör Necla Feroğlu moderatörlüğünde düzenlenen "Bilimin Doğrularıyla Yaşamak" isimli söyleşide Baltaş, yaşamın farklı alanlarında bilimin rehberliğinin önemine değindi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği programda Prof. Dr. Zuhal Baltaş, insan psikolojisi, yaşam alışkanlıkları ve bireysel farkındalık üzerine değerlendirmelerde bulundu. Söyleşi boyunca katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Baltaş, bilimsel veriler ışığında günlük yaşamda doğru bilinen yanlışlara dikkati çekti. Programın sonunda okuyucularıyla bir araya gelen Baltaş, kitaplarını imzalayarak katılımcılarla sohbet etti.

Bakırköy Muhabbeti söyleşilerine ilişkin düşüncelerini paylaşan Baltaş, "Böyle bir aktivite bu bölge için olduğu kadar buraya gelen tartışmalara dahil olan bizler için de çok değerli. Çünkü bilginin konuşulması, edebiyatın paylaşılması, sanatın üzerine fikir yorumlanması zihnimizi her zaman açıyor. Eğer böyle toplantılarda değilsek kendi içimizde fikirler birbiriyle çarpışıyor. Dışarıya çıkacak şeylerin daha farklı şekillenmesi için bu toplantılar ve söyleşileri çok değerli buluyorum. İyi ki başlamış, iyi ki ben de sizlerleyim" dedi.