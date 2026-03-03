Bakırlıoğlu'ndan Emeklilere Tepki - Son Dakika
Bakırlıoğlu'ndan Emeklilere Tepki

03.03.2026 13:18
CHP'li Bakırlıoğlu, emeklilerin bayram ikramiyesi için kaynak yok denilmesini eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Bakırlıoğlu, "Kamu-özel iş birliği projelerine, köprülere yüz milyarlar aktarıyorsunuz. Şehir hastanelerine 136 milyar lira kaynak ayırıyorsunuz. İş yandaş şirketlere gelince para var, iş 17 milyon emekliye gelince 'kaynak yok' deniliyor. Bu millet bunu görüyor" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in, emeklilerin bayram ikramiyelerinin kaynak yetersizliği nedeniyle artırılmayacağı, TBMM'ye sevk edilen kanunda buna ilişkin düzenleme olmadığına yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Bakırlıoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Emekliye 17 milyar çok görülüyor ama fondan 50 milyar alınabiliyor"

"Bu ülkede 17 milyon emekli var. Bayram ikramiyesine bin liralık artışın toplam maliyeti 17 milyar lira. Aynı torba kanunda kalem kalem milyarlarca liralık yeni gelir düzenlemesi yapıyorsunuz. Hani kaynak yoktu? Torba yasayla paralı askerlik bedeli yüzde 25 artırılacak, buradan 19,2 milyar liralık gelir bekleniyor. Teklifte kripto varlık işlemlerine on binde 3 oranında vergi getiriliyor. Ayrıca kripto gelirlerinin vergilendirilerek buradan da milyarlarca lira gelir hedefleniyor. Yabancılara satılan taşınmazlar ve sağlık hizmetlerinde Kızılay'a tanınan bazı istisnalar kısmen kaldırılacak. Sadece buradan 4,3 milyar lira gelir bekleniyor. Vakıf üniversitelerine ait hastanelerin kurumlar vergisi muafiyetinin kaldırılması da ek gelir yaratacak. Torba yasada Cumhurbaşkanı'na İşsizlik Sigorta Fonu'na yapılan yüzde 1'lik devlet katkısını yarıya indirme yetkisi verildi. Bu oran düşürülürse yaklaşık 50 milyar liralık kaynak ortaya çıkacak. Emekliye 17 milyar çok görülüyor ama fondan 50 milyar alınabiliyor."

Kamu kurumlarının 'ihtiyaç fazlası' 5,5 milyon metrekare taşınmazının Özelleştirme İdaresi aracılığıyla satılacak ve buradan da 35 ila 45 milyar lira gelir elde edileceği öngörülüyor. Bir yandan tasarruf tedbirleri diyorsunuz, diğer yandan kamu arazilerini satıyorsunuz. Bu kaynak, tasarruf tedbirlerine rağmen yeni bina yapımında kullanılacak. Hani kaynak üretmekte zorlanıyordunuz. Kamu-Özel İş birliği projelerine, köprülere yüz milyarlar aktarıyorsunuz. Şehir hastanelerine 136 milyar lira kaynak ayırıyorsunuz. İş yandaş şirketlere gelince para var, iş 17 milyon emekliye gelince 'kaynak yok' deniliyor. Bu millet bunu görüyor."

"Emekliler lehine düzenleme yapılması için mücadele edeceğiz"

Trafik cezalarına yönelik yeni düzenleme ile bu yıl 100 milyar liralık ek gelir hedeflendiğini ifade eden Bakırlıoğlu, ekim ayında işveren sigorta primine yapılan 1 puanlık artışla da 110 milyar lira ilave kaynak sağlandığını kaydetti. Bakıroğlu, ayrıca emlakçılardan galericilere, otellerden sağlık kuruluşlarına kadar birçok sektöre yeni harç yükleri getirildiğini söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 5 milyon emeklinin 20 bin lira civarında maaş aldığına, ortalama emekli aylığının 24 bin lira seviyesinde bulunduğuna işaret eden Bakırlıoğlu, açlık sınırının 32 bin liraya dayandığını belirtti. Bakırlıoğlu, bayram ikramiyesinin artırılmamasının sosyal adaletle bağdaşmadığını, torba yasa görüşmelerinde emekliler lehine düzenleme yapılması için mücadele edeceklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA

