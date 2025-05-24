Bakü'de 4. Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali Başladı - Son Dakika
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Bakü'de 4. Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali Başladı

24.05.2025 19:09
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Azerbaycan'ın Bakü şehrinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın desteğiyle 4. Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali başladı. Etkinlikte Türk Dünyası edebiyatı tanıtılacak ve çeşitli sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek. Büyükelçi Birol Akgün, festivalin geleneksel hale geleceğini ve Türk devletlerinin kültürel birlikteliğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'de bu yıl Aile Yılı olarak kutlandığı bilgisi paylaşıldı.

- Bakü'de 4. Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali başladı

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 4. Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının desteğiyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali başladı. Bakü İlimler Akademisi Parkında gerçekleştirilen kitap etkinliğinin açılışında, Azerbaycan Milli Marşı okundu, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ve birçok kitapseverin katıldığı etkinlikte Türk Dünyası eserleri tanıtıldı. Bir hafta devam edecek olan kitap festivalinde birçok Türk devletinin edebiyatı tanıtılacak, imza günleri, şiir ve şarkı dinletileri, folklor gösterileri, film gösterimleri gibi sanat ve edebiyat etkinlikleri gerçekleştirilecek.

"Bunu kalıcı bir Türk dünyası kültürel festivali olarak görmek lazım"

Büyükelçi Birol Akgün, Türk devletlerinin birlik ve beraberliğini edebiyat alanında akademisyenler olarak dünyaya gösterdiklerini belirterek, "Bu sene dördüncüsü düzenleniyor. Demek ki artık geleneksel hale gelecek. Önümüzdeki yıllarda da çok daha parlak bir şekilde edebiyatçılar, yazıcılar günü kutlanmış olacak. Bunu kalıcı bir Türk dünyası kültürel festivali olarak görmek lazım. Bugün aynı zamanda bu yıl 2025, büyük şairimiz, yazarımız, Türk dünyasının deyimi yerindeyse idealini ortaya koyanlardan birisi olarak büyük müellif Bahtiyar Vahabzade'nin 100. doğum günü. Bugün de buradayız. Bu büyük ideallerin yazıyla, kitapla ifade edilen büyük ideallerin bugün Türk Devletleri Teşkilatı'nın ete kemiğe bürünmüş şekli olarak karşımızda farklı unsurlarıyla tezahür etmesi, ortaya çıkması en çok onları mezarlarını rahatlatıyordur. Buna emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Bu sene Türkiye'de Aile Yılı olarak kutlanıyor"

Bu tarz etkinlikleri görmekten bir akademisyen ve büyükelçi olarak gurur duyduğunu belirten Akgün, "Bu idealleri yaşatan, bize bugünlere gelmemize imkan sağlayan yazarlarımıza, çizerlerimize, programa destek olan herkeste canı gönülden teşekkür ediyorum. Dün de Türk Devletleri Teşkilatı'nın İçişleri Bakanları buradaydı. Daha birkaç gün önce kıymetli misafirlerimiz de söylediler, Macaristan'da çok güzel Türk Devleti Teşkilatı'nın Gayriresmi Zirve Toplantısı yapıldı. Orada da kültüre, medeniyete, eğitime ilişkin çok güçlü ifadeler var. Çünkü buralardan besleneceğiz. Haziran ayının 11-12'sinde yine Bakü'de bu kez Türk devletleri aile bakanlarımız burada olacaklar ve birlik ve beraberlik konusunda, Aile Yılı kurulması konusunda, bu sene Türkiye'de Aile Yılı olarak kutlanıyor. Çünkü çocuklarımıza ailelerce yetiştiriyoruz" diye konuştu. Gelecek nesillere değerlerin kültür, medeniyet, edebiyat ve aile gibi kurumlar üzerinden aktarıldığını ifade eden Akgün, "Aile de bir temel kurumumuzdur. Eğitim de temel kurumdur. Edebiyat da bunun taşıyıcısıdır. Yazarlarımıza edebiyatçılarımıza bu konuda gerçekten minnettarız, bu konuları sürekli gündeme getiriyorlar. Ortak dilimizi, ortak geleceğimizin yaşatıcısı olan edebiyat, sanat ve müzik gibi alanlarda bundan sonra çok daha büyük programlar yapılıp desteklenmesi gerektiğine dili, kültürü, edebiyatı yaşatan bu güzel buluşmaların hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bakü'de 4. Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali Başladı - Son Dakika

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