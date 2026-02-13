Bakü'de Barış Manço Anma Programı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sanatçı Barış Manço'nun anısına "7'den 77'ye 'Müziğin Barış'ı, Barışın Müziği'" başlıklı anma programı düzenlendi.

Uluslararası Muğam Merkezi'nde Bakü Yunus Emre Enstitüsünce düzenlenen programa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün'ün eşi Zühre Akgün ile çok sayıda davetli katıldı.

Program kapsamında Azerbaycan Milli Konservatuvarı, Türk Dünyası Atatürk Lisesi ve Sema Dans Topluluğu öğrencileri sahne alarak Barış Manço'nun sevilen şarkılarını seslendirdi. Müzik ve dans performansları izleyicilerden beğeni topladı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Gökhan Seyhan, programda yaptığı konuşmada, Türk dünyasının ortak kültürünün kıymetli ismi Barış Manço'yu Azerbaycan'da anmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Seyhan, "Bu programı, kültür ve sanat yoluyla Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliği daha da güçlendirmek ve Barış Manço'nun 7'den 77'ye herkesi birleştiren mesajını genç kuşaklara aktarmak amacıyla gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü olarak ortak kültürel hafızaya değer katan buluşmaları sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayan Seyhan, benzer etkinliklerin gelecek dönemde de devam edeceğini kaydetti.