Bakü'de Eternity-2026 tatbikatı başladı, üç ülkeden 200'den fazla personel katılıyor - Son Dakika
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Bakü'de Eternity-2026 tatbikatı başladı, üç ülkeden 200'den fazla personel katılıyor

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Bakü'de düzenlenen Eternity-2026 komuta yeri tatbikatına üç ülkeden 200'den fazla personel katılıyor. Tatbikat, bölgesel ekonomik projelerin ve stratejik tesislerin korunmasına yönelik koordinasyonu geliştirmeyi amaçlıyor ve 20 Kasım'a kadar sürecek.

Azerbaycan'da, Gürcistan ve Türkiye'nin katılımıyla "Eternity-2026" bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakü'de, "Eternity-2026" tatbikatının resmi açılış töreni yapıldı.

Törende, üç ülkenin özgürlüğü uğruna hayatını kaybedenler saygı duruşu ile anıldı, ardından Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin milli marşları çalındı.

Bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatına, üç ülkeden 200'den fazla personel katılıyor.

Tatbikatın amacı, bölgesel ekonomik projelerin ve stratejik tesislerin korunmasına yönelik ortak faaliyetlerin koordinasyonunu geliştirmek, ayrıca katılımcıların doğal kaynakların taşınması sırasında güvenliğin sağlanmasına ilişkin operasyonel ve analitik becerilerini artırmak olarak belirtildi.

Tatbikat 20 Kasım'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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