Bakü\'de FETÖ şehitleri için anma programı düzenlendi

Güncel

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit olanlar için anma program yapıldı.

Program, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Türk Şehitliği Camisi'nde düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılan ve şehitler için dualar edilen programda, Din Hizmetleri Müşaviri Açık vaaz verdi.