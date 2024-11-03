Bakü'de Zafer Koşusu Düzenlendi - Son Dakika
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Bakü'de Zafer Koşusu Düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferin 4. yılı dolayısıyla "Zafer Koşusu" yapıldı.

03.11.2024 12:46
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferin 4. yılı dolayısıyla "Zafer Koşusu" yapıldı.

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığının organizasyonunda Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta düzenlenen koşuya, profesyonel sporcuların yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kayıt ücretlerinin şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözmek için Azerbaycan devleti tarafından kurulan "Yaşat Fonu"na aktarılacağı koşuya katılanlar, bitiş çizgisine ulaşmak için 10 kilometre koştu.

Koşuda, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Yurdagül Aydoğan ve Bakü Türk Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Yılmaz ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk eğitim kurumlarında görevli 25 öğretmen de yer aldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Aydoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugünü anmak ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle can cana, yan yana olduğumuzu göstermek için buradayız. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi yad ediyoruz. İyi ki varlar. Allah hepsinden razı olsun. Hep yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz." dedi.

Bakü Türk Anadolu Lisesi Müdürü Yılmaz da "Karabağ Zaferi'nin 4. yılında çok büyük mutlulukla bu organizasyona katıldık. Şehitlerimizi anıyoruz, gazilerimize dua ediyoruz. Azerbaycan ve Türkiye'nin ilelebet ayakta ve payidar kalması için dualarımızla kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz. Bugün bizim için ve Azerbaycan için çok mutlu bir gün." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Azerbaycan, Karabağ, Kültür, Güncel, Bakü, Spor, Son Dakika

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