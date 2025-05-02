Bakü'de Türk Dünyası Paneli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Dilde, Fikirde, İşte Birlik: Türk Dünyasının Geleceği" paneli gerçekleştirilecek.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Dilde, Fikirde, İşte Birlik: Türk Dünyasının Geleceği" paneli, yarın Bakü'deki Haydar Aliyev Merkezi'nde yapılacak.

Kırım Tatarı fikir adamı merhum İsmail Gaspıralı'nın Türk dünyasının ortak kimliğini inşa etme yolunda vurguladığı "Dilde, fikirde, işte birlik" şiarının etkinliğin başlığı olarak kullanıldığı panel, Türkoloji Kurultayı'nın 1926'da ilk kez toplandığı Bakü'de düzenlenecek.

Türk Devletleri Teşkilatını temsilen üye ve gözlemci ülkelerden konuşmacıların yer alacağı panelde, Türk dünyasında ekonomik, siyasi ve kültürel işbirliğinin derinleştirilmesi çerçevesinde ortak fikir, ortak gelecek ile ortak eylem bilincinin inşası ele alınacak.

Etkinliğe, kamu kurumları, özel teşebbüsler, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarından temsilcilerin yanı sıra Türk dünyasına ilgi duyan akademisyen ve üniversite öğrencileri katılacak.

Ünlü orkestra şefi ve piyanist Turan Manafzade de etkinlik kapsamında konser verecek.