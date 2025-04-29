- Azerbaycan'da zincirleme kaza

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralananlar olurken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 27 Nisan'da Haydar Aliyev Havalimanı yolunda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Havalimanı yolunda, hızını kontrol edemeyen bir araç, önündeki cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip, seyir halindeki başka bir araca çarptı. Kazada, can kaybı yaşanmazken, yaralananlar oldu. Kaza nedeniyle havalimanı yolunda trafik yaklaşık 1 saat boyunca aksadı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına aldı.