Bakü\'deki tarım forumunda Türkiye-Azerbaycan işbirliği ve gıda güvenliği konuşuldu

Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) organizasyonu ve Ziraat Bank Azerbaycan'ın ana sponsorluğunda düzenlenen 3. Uluslararası Tarım İş Forumu'nda, Türkiye ile Azerbaycan arasında tarım sektöründeki işbirliği imkanları, yatırımlar ve gıda güvenliği konuları ele alındı.

Bakü'de düzenlenen foruma Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün, Azerbaycan Tarım Kredi ve Kalkınma Ajansı (AKİA) Başkanı Yalçın Camalov, ATİB Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Rüstemov, Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Selçuk Demir, milletvekilleri, Bakanlık temsilcileri ve iki ülkeden çok sayıda iş insanı katıldı.

Akgün, forumda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra tarım sektöründe de önemli işbirliği potansiyeli bulunduğunu söyledi.

İki ülkenin ekonomik kalkınma ve ticaret alanındaki potansiyellerini bir araya getirmesinin önemine işaret eden Akgün, "Daha müreffeh, daha kalkınmış, daha güçlü bir Türkiye ve Azerbaycan için iş insanlarının ortak gayretlerini tarihten aldığımız mirasın bugüne taşınmış olan en önemli göstergelerinden biri olarak görüyoruz." dedi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji altyapısının iki ülkenin yanı sıra Avrupa'nın enerji arzı açısından da stratejik önem taşıdığını belirten Akgün, Türk Devletleri Teşkilatının oluşturduğu yeni perspektifle Orta Koridor üzerindeki lojistik hatların geliştirilmesinin de gündemde olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Akgün, Zengezur Koridoru'nun Doğu-Batı ulaşım hatlarının bir parçası olarak değerlendirildiğini belirterek Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin başarıyla tamamlanmasının bölgesel barışa ve kalkınmaya katkı sağlayacağını kaydetti.

Tarım sektörünün iklim değişikliği, kuraklık ve gıda arz güvenliği gibi konular nedeniyle giderek daha fazla önem kazandığını vurgulayan Akgün, geleneksel yöntemlerin ötesine geçilerek teknolojik üretime, depolamaya ve sürdürülebilirliğe odaklanılması gerektiğini dile getirdi.

Akgün, Azerbaycan'da, Karabağ dahil olmak üzere, tarım işletmeciliği alanında önemli ortak yatırımlar bulunduğunu belirterek Cebrayıl'da inşa edilen fidan üretim merkezinin Kafkasya ve Orta Asya için önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Camalov da Azerbaycan'da tarım politikasının temel hedeflerinin gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, rekabetçi üretimin artırılması ve tarım sektöründe çalışanların refahının yükseltilmesi olduğunu belirtti.

Bu hedeflere ulaşılmasında yatırımların, modern teknolojilerin ve finansman kaynaklarına erişimin önemine dikkati çeken Camalov, AKİA'nın üreticilere sübvansiyon sağladığını, tarım makineleri, sulama sistemleri, teknolojik ekipman ve damızlık hayvan alımlarını desteklediğini aktardı.

Camalov, 2026-2030 dönemini kapsayan tarım, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik devlet programı çerçevesinde girişimciliği teşvik eden yeni kararlar alındığını ve devlet desteklerinin genişletildiğini bildirdi.

Modern sulama sistemleri, ürünlerin depolanması, güneş panellerinin kullanımı ve tarımsal üretimde teknolojik yenilenmeye yönelik desteklerin üretim verimliliğini artırmayı amaçladığını belirten Camalov, işleme tesislerine ürün tedarikinin geliştirilmesi ve ihracata yönelik üretimin teşvik edilmesinin de öncelikler arasında yer aldığını ifade etti.

Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Demir de bankanın tarım sektörüne verdiği desteğe değinerek Ziraat Bankasının 163 yıllık birikimini 22 ülkede farklı sektörlere aktardığını söyledi.

Demir, Ziraat Bank Azerbaycan'ın 2014'ten bu yana ülkedeki tarım ve diğer sektörleri desteklemeye çalıştığını belirtti.

Küresel ısınmanın etkileriyle birlikte tarım, su ve enerjinin dünyanın geleceği açısından daha fazla önem kazandığını vurgulayan Demir, "Tarım, ev soframızdaki ekmeğimiz, tarım, ekonomimizin ve geleceğimizin teminatıdır. Tarım ve gıda güvenliği, gelecek nesillere aktaracağımız en önemli sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

ATİB Yönetim Kurulu Başkanı Rüstemov ise Azerbaycan'ın farklı iklim kuşakları, toprak yapısı ve su kaynaklarıyla tarım sektörünün gelişmesi için elverişli imkanlara sahip olduğunu belirtti.

Tarımın yalnızca bitkisel üretim ve hayvancılıktan ibaret olmadığını ifade eden Rüstemov, ürünlerin markalaştırılması, satış ağlarının kurulması ve iç ve dış pazarlara ulaştırılmasının da sektörün gelişiminde önemli olduğunu kaydetti.

Forum, açılış konuşmalarının ardından panel oturumları ve ikili iş görüşmeleriyle devam etti.