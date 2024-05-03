Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nda Modernizasyon ve Genişletme Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nda Modernizasyon ve Genişletme Çalışmaları Tamamlandı

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu\'nda Modernizasyon ve Genişletme Çalışmaları Tamamlandı

Azerbaycan Demiryolları Başkanı Rövşen Rüstemov, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nda (BTK) modernizasyon ve genişletme çalışmalarının tamamlandığını, hattın yıllık taşıma kapasitesinin 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkartıldığını bildirdi. BTK'nin Orta Koridor'da önemli bir rol oynadığını belirten Rüstemov, 20 Mayıs'tan itibaren yeniden yük taşımacılığına başlanacağını açıkladı. Yenilenen BTK, Türkiye ile doğrudan demir yolu bağlantısını sağlayacak ve bölgedeki mal taşımacılığına katkı sunacak.

03.05.2024 20:31
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Azerbaycan Demiryolları Başkanı Rövşen Rüstemov, Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu'nda (BTK) modernizasyon ve genişletme çalışmalarının tamamlandığını, hattın yıllık taşıma kapasitesinin 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkartıldığını bildirdi.

Rüstemov, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı'na (AZERTAC) BTK'de yapılan modernizasyon ve genişletme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin ve Orta Asya ülkelerinden taşınan malların kara yoluyla Avrupa'ya Azerbaycan üzerinden daha hızlı ulaştırılmasında BTK'nin büyük önem taşıdığını belirten Rüstemov, "BTK'nın Gürcistan'dan geçen kısmının 184 kilometrelik bölümünün onarım, yeniden inşa ve genişletme çalışmaları tamamlandı. 20 Mayıs'tan itibaren BTK ile yeniden yük taşımacılığına başlanacak." bilgisini paylaştı.

Rüstemov, BTK'nin modernizasyonundaki temel amacın Orta Koridor'un rekabet gücünü artırmak ve BTK'yi bu koridorun ana yük arterlerinden biri haline getirmek olduğunu belirterek, "Genişlemenin ardından BTK'nın yıllık taşıma kapasitesi 1 milyon tondan 5 milyon tona çıktı. Bu hedefi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev belirlemişti ve çalışmalara geçen yıl başlanılmıştı." dedi.

Modernizasyon çalışmaları nedeniyle BTK ile taşımacılığın Mayıs 2023'te geçici olarak durdurulduğunu bildiren Rüstemov, "Yenilenen BTK, kardeş Türkiye ile doğrudan demir yolu bağlantımızı sağlayacak ve ülkelerimiz arasında daha fazla mal taşınmasına katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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