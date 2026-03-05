Bala\'da Güvenlik Güçlerine İftar

Ankara'nın Bala ilçesinde, emniyet mensupları, jandarma personeli ve bekçiler için iftar programı düzenlendi.

Bala Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına, Kaymakam Ali Yıldırım, Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Erdem Tülek, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Karaosmanoğlu ile davetliler katıldı.

Buran, güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden milletin huzur ve güvenliği için görev yaptığını belirtti.

Program, yapılan duanın ardından sona erdi.