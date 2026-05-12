Bala\'da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

ANKARA'nın Bala ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağışın ardından bastıran dolu nedeniyle ise bazı noktalar beyaza büründü.

Bala'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkilerken kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler, su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak sonrası bastıran dolu nedeniyle de bazı noktalar beyaza büründü. Dolu yağışı, tarım arazilerine de zarar verdi.