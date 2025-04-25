Rusya'nın Moskova bölgesindeki Balaşiha kentinde bir otomobilin patlaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Balaşiha'da bir apartmanın önündeki otomobile yerleştirilen bomba infilak etti.
Patlama sonucu 1 kişi yaşamını yitirirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rus sosyal medya hesaplarında, patlamada ölen kişinin Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Yaroslav Moskalik olduğu öne sürüldü.
Son Dakika › Güncel › Balaşiha'da Otomobil Patladı: 1 Ölü - Son Dakika
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