Balaşiha\'da Otomobil Patladı: 1 Ölü

Rusya'nın Moskova bölgesindeki Balaşiha kentinde bir otomobilin patlaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Balaşiha'da bir apartmanın önündeki otomobile yerleştirilen bomba infilak etti.

Patlama sonucu 1 kişi yaşamını yitirirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rus sosyal medya hesaplarında, patlamada ölen kişinin Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Yaroslav Moskalik olduğu öne sürüldü.