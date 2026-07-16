Balat Ailesi Oğulları İçin Yardım Bekliyor - Son Dakika
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Balat Ailesi Oğulları İçin Yardım Bekliyor

Balat Ailesi Oğulları İçin Yardım Bekliyor
16.07.2026 16:49
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Bingöl'de yaşayan Balat ailesi, 9 aydır kayıp olan oğulları Taner için yetkililerden yardım istedi.

BİNGÖL'de yaşayan Balat ailesi, yaklaşık 9 ay önce Avrupa'da çalışmak amacıyla yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçip, o tarihten beri de kendisinden haber alamadıkları oğulları Taner Balat'ın (23) bulunması için yetkililerden yardım istedi. Balat'ın, Yunanistan'da bir otogarda Selanik'e girmek için bilet aldığı görüntüleri de ortaya çıktı.

Balat ailesi, yaklaşık 9 ay önce Avrupa'da çalışmak amacıyla yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçen ve o tarihten bu yana haber alamadıkları Taner Balat'ın bulunması için yetkililere çağrıda bulundu. Aile, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların Yunan makamlarıyla etkin temas kurmasını istedi. Anne Gülsel Balat, yetkililerden oğlunun bulunması için yetkililerden yardım isteyerek, "Çaresiz kaldım. 9 aydır ekrana çıkmak istemedim. 'Umut Allah'tandır' dedim, bir yerden ışık gelir mutlaka. Çaresiz kaldım. Sadece evladımı istiyorum, bana yardım edin" dedi.

'OĞLUMU BULANA KADAR VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Baba Paşa Balat ise oğullarını bulana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade ederek, "3 çocuk babasıyım. En büyük oğlum Taner'di. 9 ay önce kayboldu. O süre zarfı içerisinde biz bütün yerlere, bütün resmi kurumlara başvuru yaptık. Yunanistan'a başvuru yaptık ancak herhangi bir sonuç alamadık. Bu süre zarfı içerisinde bize destek olan, bize yardımcı olan bütün halkımıza, bütün devlet kurumlarına hepsine buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Oğlumu bulana kadar biz vazgeçmeyeceğiz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız ve yetkililerden ben yardım istiyorum. Çocuklarım için ailem için. Ne yapılması gerekiyorsa ben ricada bulunuyorum buradan bütün herkese" diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Taner Balat'ın Yunanistan'da bir otogarda Selanik'e gitmek için bilet aldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yunanistan'a giden ailenin kendi imkanlarıyla ulaştığı görüntülerde, Balat'ın otogardaki bir firmanın görevlisinden bilet aldıktan sonra ayrıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Bingöl, Balat, Dünya, Son Dakika

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