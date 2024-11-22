Balat\'ta Tekne Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

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FATİH'te Balat sahiline demirli 18 metrelik teknede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın saat 02.15 sıralarında Cibali Mahallesi'nde, sahile demirli yaklaşık 18 metrelik teknede çıktı. Edinilen bilgiye göre, Luxury 2 isimli tekneden yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken polis, karada ve denizde güvenlik önlemi aldı. Yangın kısa sürede tüm tekneyi sararken bu sırada, etrafta bulunan bazı teknelerin sahipleri araçlarını tedbir amaçlı bulundukları yerden uzaklaştırdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, teknede büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.