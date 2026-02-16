Balcı Ailesi'nin Kedili Yuvası - Son Dakika
Balcı Ailesi'nin Kedili Yuvası

16.02.2026 11:11
Kırklareli'de Balcı çifti, özel gereksinimli çocukları için sahiplendikleri kedilerle 40'tan fazla kediye yuva oldu.

Kırklareli'nde yaşayan Mukaddes (58) ve Yüksel Balcı (63) çifti, down sendromlu ve gelişim geriliği olan çocuklarının rehabilitasyonu amacıyla sahiplendikleri bir kediyle başlayan hayvan sevgilerini büyüterek evlerini sahipsiz kedilere açtı.

Balcı çifti, Avusturya'da yaşadıkları dönemde 1989 yılında dünyaya gelen down sendromlu Mesut ve gelişim geriliği tanısı konulan, 1995 yılında doğan Cengizhan'ın tedavi sürecinde doktor tavsiyesi üzerine "Minnoş" adını verdikleri bir kediyi sahiplendi.

Kedinin bakım ve sorumluluğunu rehabilitasyon amacıyla çocuklarına veren çift, zamanla iki kedi daha sahiplendi.

Memleket hasretiyle 2021 yılında Türkiye'ye dönen Balcı ailesi, kent merkezine bağlı Demircihalil köyünde bahçeli müstakil bir ev yaptırarak burada yaşamaya başladı.

Balcı ailesi buradaki yaşam alanlarını sahipsiz kedilere de açtı.

Çok sayıda kedinin bakımını üstlenen aile, hem çocuklarının gelişimine katkı sağlıyor hem de sokakta yaşam mücadelesi veren hayvanlara yuva oluyor.

"40'ın üzerinde kedimiz var"

Mukaddes Balcı, AA muhabirine, kedi sevgilerinin doktor önerisiyle başladığını söyledi.

Özel gereksinimli çocuklarının hayata bağlanmaları ve sorumluluk duygusu kazanmaları amacıyla Avusturya'da bir kedi sahiplendiklerini belirten Balcı, Türkiye'ye döndükten sonra da bu sevgiyi büyüttüklerini ifade etti.

Çocuklarının kedilerle hayat bulduğunu dile getiren Balcı, "Çocuklarımın sağlığı için doktor kedi önerdi. Biz de bir kedi sahiplenerek Minnoş'u aldık ve 35 yıldır kedilerle iç içeyiz." dedi.

Kedileri kendi çocuklarından ayırt etmediğini vurgulayan Balcı, küçük bir çekirdek aile iken kedilerle birlikte büyük bir aileye dönüştüklerini dile getirdi.

Kedilerle yaşamaktan mutlu olduklarını belirten Balcı, "40'ın üzerinde kedimiz var. Bakımları hiç zor olmuyor. Hastalıkları olduğunda ilgileniyoruz. Kedilere bahçemizin de evimizin de kapısı açık. Verdikleri zararı görmüyoruz bile. Onlar da bir can. Eşyaya değil cana önem veriyoruz. Yatağımızı da yemeğimizi de paylaşıyoruz. Onlarla birlikte hayat buluyoruz." diye konuştu.

Özel gereksinimli Cengizhan Balcı da kedilerle aynı evi paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

